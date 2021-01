Prefeitura de Bento Gonçalves RS 2021: Saiu EDITAL com mais de 600 vagas

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de nada menos que 625 vagas em cargos de nível médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Pedagogo – supervisor escolar (10 vagas);

Pedagogo – orientador educacional (10 vagas);

Educador infantil (50 vagas);

Professor de anos finais do ensino fundamental – arte (5 vagas);

Professor anos iniciais do ensino fundamental (200 vagas);

Auxiliar de educação infantil (300 vagas);

Monitor II (50 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.134,37 a R$ 2.084,37, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 15 de janeiro de 2021, de forma gratuita, via internet, mediante preenchimento dos formulários eletrônicos listados abaixo:

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de currículos, prova de títulos e cursos na área de atuação. A seleção é válido por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso