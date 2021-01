Prefeitura de Bombinhas SC anuncia novo Processo seletivo na área da saúde

A Prefeitura Municipal de Bombinhas/SC divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo que tem por objetivo formar cadastro reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, em caráter temporário. A função exige nível fundamental e oferta salário de R$ 1.376,73, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 de fevereiro a 8 de março de 2021, via endereço eletrônico, mediante o envio da ficha de inscrição (anexo IV do edital) e os documentos especificados no edital para o seguinte endereço de e-mail: [email protected] O valor da inscrição está fixado em R$ 20,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de março de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso