Prefeitura de Brusque SC anuncia novo Processo seletivo: Até R$ 16.597,78

Edital publicado. Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Brusque divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e nível superior, para atuação na Secretaria Municipal de Saúde.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico especialista em nefrologia (1);

Médico especialista em urologia (1);

Médico especialista em psiquiatria (1);

Médico especialista em cirurgia oncológica (1);

Médico especialista em ginecologia e obstetrícia (1);

Médico especialista em otorrinolaringologia (1);

Médico especialista em dermatologia (1);

Médico especialista em neuropediatria (1);

Médico especialista em psiquiatria (1);

Médico especialista em ortopedia (1);

Médico especialista em pneumologia (1);

Médico auditor (1);

Técnico em enfermagem – vacinador (1);

Técnico em enfermagem (1);

Auxiliar de consultório odontológico (1);

Servente de serviços gerais (1);

Agente de combate a endemias (1);

Monitor (1);

Fonoaudiólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.383,15 a R$ 16.597,78, mais R$ 82,50 a R$ 330,00 de de auxílio-alimentação, por jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 31 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal e do envio dos documentos especificados no edital, para o e-mail [email protected].

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos e tempo de serviço, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso