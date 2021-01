Prefeitura de Brusque SC anuncia novo Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Brusque divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 13 vagas para profissionais da educação.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de artes (1);

Professor intérprete (1);

Professor de ciências (1);

Professor de ensino religioso (1);

Professor de língua portuguesa (1);

Professor de alfabetização – EJA (1);

Professor de matemática e ciências – EJA (1);

Professor de língua estrangeira moderna / inglês (1);

Professor de língua estrangeira moderna/inglês – EJA (1);

Professor de atendimento educacional especializado (1);

Professor de filosofia – cidadania e ética para anos iniciais (1);

Professor de geografia, história, filosofia, arte, cultura e historia das religiões – EJA (1);

Coordenador pedagógico (1);

Coordenador professor de geografia, história, filosofia, arte, cultura e historia das religiões – EJA (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.659,78 a R$ 4.007,91, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de janeiro (a partir das 08 até às 17h do dia 22 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Secretaria de Educação.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de títulos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

