Prefeitura de Carapicuíba SP divulga novo EDITAL na área da saúde

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 100 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar administrativo (15);

Técnico de enfermagem (50);

Enfermeiro (20).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.083,64 a R$ 2.604,41, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de janeiro de 2021, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na rua Antonio Roberto, nº 53, Jardim das Belezas, no horário das 8h às 16h ou via endereço eletrônico: [email protected]

A seleção consistirá com apenas análise de perfil e tempo de experiência do participante no exercício da função. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

