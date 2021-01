Prefeitura de Eldorado MS anuncia novo Processo seletivo

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Eldorado divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior

As oportunidades são para os cargos de professor de geografia; professor de história; professor de língua inglesa (1); professor de matemática (2); professor de educação infantil (14); professor de arte (2); professor de ciências (1); professor de educação física (3); professor de língua portuguesa (1); professor do 1º ao 5º ano (14). Os salários oferecidos chegam até R$ 2.456,24, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 a 22 de janeiro de 2021, na Secretaria da Escola Municipal Sebastião de Paula, no horário das 7h às 10h, segunda e quarta-feira. A seleção constará com apenas prova de títulos e experiência profissional.

Informações do concurso