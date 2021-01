Prefeitura de Garibaldi RS divulgou novo edital para todos os níveis

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Garibaldi faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 85 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de cozinheiro (1); secretário de escola (1); auxiliar de educação (41); professor de educação física (5); professor de matemática (4); professor de ciências (2); professor de educação infantil (16); professor de geografia (2); professor de língua inglesa; professor de língua portuguesa (2); professor de arte; professor dos anos iniciais (10); e professor de história (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.548,17 a R$ 2.396,72, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 a 24 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção contará com apenas análise de títulos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso