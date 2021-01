Prefeitura de Gravatal SC anuncia novo Processo seletivo: Até R$5mil

A Prefeitura Municipal de Gravatal/SC faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 04 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico Psiquiatra (1); Agente de Endemias (1); Técnico em Enfermagem da Saúde da Familia – ESF; Fiscal de Vigilancia Sanitária (1); Enfermeiro da Saúde da Família – ESF (1); e Médico Clinico Geral.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.244,43 a R$ 5.269,30, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro de 2021, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Eng. Annes Gualberto, Centro, no horário das 8h às 13h, no sábado das 8h às 11h.

PROVAS

O processo seletivo contará com analise de títulos e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

