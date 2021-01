Prefeitura de Igreja Nova inicia 1ª etapa da vacinação contra coronavírus

Igreja Nova já iniciou a primeira etapa da vacinação contra o coronavírus. O município recebeu 65 doses do Governo do Estado que foram destinadas à imunização dos profissionais da saúde que atuam na linha frente do Covid-19 na Unidade Sentinela e na Emergência 24 horas Domitila Gila Raposo, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

O técnico em enfermagem, José Elísio Filho, foi o primeiro a receber a vacina. A expectativa da Secretária de Saúde Mônica Dantas é de até amanhã concluir essa primeira fase de vacinação.

A vacina é a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Sua eficácia é de 50,38%, para evitar casos sintomáticos de coronavírus; 78% para prevenção de casos leves, com sintomas, mas sem necessidade de internação; e 100% de eficácia para evitar casos graves, moderados, internações e mortes pela doença. A Coronovac foi aprovada pela Anvisa, em caráter emergencial, no dia 17 de janeiro.