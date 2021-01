Prefeitura de Itabirinha MG anuncia novo Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Itabirinha abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 307 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de serviços gerais II (6); Coordenador escolar (1); Coveiro (2); Agente administrativo I (8); Agente administrativo II (12); Agente de saúde (27); Mestre de obras (1); Monitor de transporte escolar (10); Motorista I (17); Técnico de enfermagem (4); Vigia noturno (4); Jardineiro (1); Médico clinico geral (5); Motorista II (2); Motorista III (3); Nutricionista (1); Oficial de serviços (7); Apontador (1); Atendente de consultório dentário (3); Auxiliar administrativo (6); Auxiliar de atividades esportivas (2); Auxiliar de atividades sociais (1); Auxiliar de saúde (24); Professor de educação física (2); Professor de inglês (2); Serviçal escolar (25); Auxiliar de serviços gerais I (82); Engenheiro civil (1); Farmacêutico (1); Fiscal tributário (1); Professor (36); Professor de apoio (5); Fisioterapeuta (2); e Operador de máquinas (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.177,40, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 15 de março de 2021 a 15 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Portal Imeso. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 15 a 17 de março de 2021, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para os cargos de nível superior. As avaliações serão realizadas em data provável nos dias 15 e 16 de maio de 2021.

Informações do concurso