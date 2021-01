Prefeitura de Nova Itaberaba SC anuncia novo Processo seletivo: Até R$ 9,5mil

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba abriu um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 16 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de estagiário de nível superior em farmácia (1); odontólogo; técnico em enfermagem (1); agente comunitário de saúde – área II (1); estagiário de ensino médio (1); educação de jovens e adultos – 1º-5º ano (1); educação especial (1); educação física (1); educação infantil – 20 horas (1); informática (1); língua estrangeira – inglês (1); estagiário de nível superior na área da educação – 20 horas (1); estagiário de nível superior na área da educação – 30 horas (1); ensino fundamental: 1º ao 5º ano – 20 horas (1); ensino fundamental: 1º ao 5º ano – 40 horas (1); professores habilitados ou não em artes (1); e educação infantil – 40 horas (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 503,14 a R$ 9.509,80, por jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 27 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 80,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão realizadas em data provável no dia 7 de fevereiro de 2021.

