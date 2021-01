Prefeitura de Nova Monte Verde MT anuncia Processo seletivo

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas em cargos de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Pedagogia, para atuação nas seguintes escolas: EMEF Alto Paraiso (1); EMEF Emílio Zamproni (Fazenda Itamarati) (1); EMEF Emílio Zamproni (Fazenda JK) (1); Escola Roberto José Ferreira (1); Escola Roberto José Ferreira (3); CMEI Reino Encantado (5); e EMEF Dom João VL (2). O salários oferecidos variam até R$ 2.474,84, por carga horária 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 8 de fevereiro de 2021, via preenchimento da ficha de inscrição (Anexo II) e dos demais documentos especificados no edital na sede da Prefeitura Municipal, no Departamento de Recursos Humanos, no horário das 7h às 12h30.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas somatória de pontos obtidos na contagem dos títulos, conforme critérios elencados no edital. A seleção terá validade até a data de 17 de dezembro de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso