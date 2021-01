Prefeitura de Nova Santa Helena MT divulga novo Processo seletivo

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 38 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de mecânico (1); merendeira/cozinheira; motorista (3); auxiliar de serviços gerais (1); gari (1); operador de máquinas pesadas (1); pedreiro (1); vigia (3); zelador (2); auxiliar de educação infantil (3); agente de combate à endemias (2); agente comunitário de saúde (4); auxiliar de saúde bucal (1); técnico em enfermagem (1); professor I; fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); professor II (2); nutricionista (1); odontólogo (1);assistente social (1); enfermeiro (4); farmacêutico (1); e fisioterapeuta (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.180,00 a R$ 15.615,18, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de janeiro de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, situado no Centro Dauri Riva, Av. Brasil nº 107, Nova Santa Helena, o horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 31 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

