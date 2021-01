Prefeitura de Paraíba do Sul RJ anuncia novo Concurso público

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de pedreiro (2); pintor (1); zelador (1); eletricista (1); auxiliar de obras e serviços públicos (10); motorista; auxiliar em saúde bucal; técnico em enfermagem; educador físico (1); enfermeiro II (1); médico oftalmologista (2); médico pneumologista (1); médico ultrassonografista; procurador da fazenda (1); procurador do município (1); médico generalista de PSF (6); médico ginecologista/obstetra; médico infectologista (1); borracheiro (1); coveiro (6); calceteiro (3); e engenheiro civil (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 6.335,54, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico do Instituto de Avaliação Nacional (IAN). O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, legislação do SUS e saúde pública, conhecimentos gerais e locais, legislação municipal;

Prova prática (caráter eliminatório);

Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 21 de março de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso