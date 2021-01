Prefeitura de Paudalho PE abre novo edital de Processo seletivo

Edital publicado. No Estado do Pernambuco, a Prefeitura de Paudalho faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 42 vagas em todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para os cargos de Visitador PCF – Programa Criança Feliz (4); Oficineiro/Monitor de dança (1); Advogado (1); Assistente Social (5); Psicólogo (6); Contador (1); Pedagogo (1); Oficineiro/Monitor de artesanato (1); Auxiliar administrativo (1); Cozinheira (2); Orientador/Educador Social (5); Oficineiro/Monitor de música Percussão/sopro (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Nutricionista (1); Digitador – PBF/CadÚnico (3); Entrevistador – PBF/CadÚnico (1); Motorista categoria B (2); Motorista categoria D (2); Oficineiro/Monitor de artes maciais (1); e Atendente (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.026,32, por jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever 14 de janeiro de 2021, na Escola Municipal Genilda Martins, localizado na Praça Joaquim Nabuco – Praça do Rosário, s/n, Centro, no horário das 8h às 16h.

A seleção consistirá com apenas avaliação curricular, análise da experiência profissional e prova de títulos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

