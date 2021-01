Prefeitura de Penedo inicia campanha de vacinação contra Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início em Penedo nesta quinta-feira, 21. Trabalhadores da área de saúde são grupo prioritário para a primeira fase da imunização realizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A primeira dose da vacina foi aplicada em José Osvaldo Carvalho Oliveira, idoso que trabalha como maqueiro da UPA de Penedo, funcionário mais conhecido como Zé Alegria. Seringa na mão, a técnica em Enfermagem Gisélia dos Santos fez sua parte no ato que entra para a história do município.

“É uma honra e uma satisfação ter a responsabilidade de fazer a primeira vacina contra Covid-19 em Penedo”, comentou Gisélia. Ela também acompanhou ‘seu’ Zé Alegria até a sala de observação, etapa seguinte do processo que ocorre na Escola Estadual Ernani Méro, imóvel adaptado para funcionar como a Central de Vacinação Contra Covid-19 de Penedo.

Vacinas

“Esse modelo vai atender as nossas necessidades, pelo menos neste primeiro momento da vacinação. Dependendo da quantidade de vacina que iremos receber, nós poderemos replicar para outros locais, criando outras unidades”, explica o gestor da SEMS Penedo, Guilherme Lopes.

“Estamos começando uma nova etapa do combate ao coronavírus, mas isso não significa que a pandemia acabou. Na verdade, os números estão subindo, o que é até natural pelo relaxamento que a população teve. O nosso centro de síndrome gripal chegou a atender 4, 5 pessoas por dia, no final do ano passado, por isso passou a funcionar no anexo do posto da Cohab. Como a procura aumentou, voltamos para a antiga Unidade SESI/SENAI, onde já tivemos até 60 atendimentos por dia”, alerta Guilherme Lopes, acrescentando a necessidade do uso de máscara e dos outros cuidados para evitar a Covid.

Os impactos da doença, em pacientes e familiares, é parte da rotina de trabalho da assistente social Iolanda Oliveira de Almeida. Atuando há cerca de sete anos na UPA de Penedo, ela também foi vacinada hoje.

“A vacina é uma vitória para todos nós porque o ano de 2020 não foi fácil. A gente que acolhe pessoas acometidas pela Covid-19 e também parentes, exercendo um papel importante de mediação, com a equipe médica, com a enfermagem, com a família e pacientes que, quando recebem o diagnóstico, muitas vezes não aceitam, então a gente faz esse papel de orientação, inclusive dos protocolos necessários”, comentou Iolanda.

Tanto a assistente social quanto o maqueiro da UPA retornarão à Central de Vacinação Contra Covid-19 de Penedo em 21 dias, período estabelecido para a segunda dose da imunização contra o coronavírus.

Além dos funcionários da UPA de Penedo, o grupo prioritário vacinado nessa primeira etapa é formado ainda por trabalhadores do Hospital Regional e da maternidade da Santa Casa de Penedo, pessoal que trabalha na Unidade de Referência em Síndromes Gripais e na Central de Vacinação.

DECOM/PMP