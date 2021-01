Prefeitura de Penedo transmitirá, ao vivo, celebração do Bom Jesus dos Navegantes

Parceria com a Diocese de Penedo e mídia local permitirá acesso ao evento por meio das redes sociais e emissoras de rádio

Penedo celebra no próximo domingo, 10, os festejos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, sob o impacto da Covid-19. A pandemia cuja vacina ainda não está disponível para os brasileiros pode ser enfrentada com medidas preventivas, entre elas o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social.

A cautela que o momento exige gerou modificações no formato dos festejos. Este ano, não haverá procissão terrestre e nem shows com atrações de nível nacional, modelo que elevou o Bom Jesus de Penedo ao nível de maior evento popular, de caráter religioso e festivo, realizado em Alagoas.

Em respeito à fé dos devotos do santo padroeiro do povo ribeirinho, a celebração será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Penedo e da Catedral Diocesana.

A parceria que também envolve a mídia local permitirá que qualquer pessoa acompanhe a programação a partir da noite de quinta-feira, 07, quando ocorre a primeira missa campal na estrutura que está sendo montada na Avenida Duque de Caxias, nas imediações da Igreja da Santa Cruz, paróquia onde a celebração ocorre há 137 anos.

O tríduo de louvor será realizado sob tendas e com cadeiras para o público, assentos dispostos observando a necessidade do distanciamento adequado para evitar a disseminação do coronavírus.

Carreata

No domingo, 10, a procissão feita entre a Santa Cruz e o porto das balsas ocorrerá no formato carreata. A imagem do Bom Jesus dos Navegantes será retirada às 15 horas para ser transportada, em carro aberto, pelas ruas Fernando Peixoto, Manoel Braz, Campos Teixeira, São Miguel e Avenida Duque de Caxias, percurso feito tradicionalmente a pé.

A passagem para a balsa ocorrerá com mais rigor e disciplinamento, atendendo pedido dos órgãos de segurança (Polícia Militar, Marinha e Bombeiros). O embarque das pessoas credenciadas pela Diocese de Penedo ocorrerá com antecedência e a organização pede que as pessoas assistam de suas casas, pela Internet.

Será possível acompanhar imagens da procissão pelo Rio São Francisco e o retorno do Bom Jesus ao porto de Penedo. Após a retirada da imagem da balsa, uma nova carreata será realizada, agora em direção à parte alta da cidade.

Na porta de sua casa, o devoto será abençoado, sendo o percurso feito pelas ruas Gomes de Assunção, João Pessoa, Avenida Getúlio Vargas, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Trevo de Bom Jesus e Rodovia Mário Freire Leahy, seguindo em direção ao Bairro Senhor do Bonfim/Oiteiro, continuando pela Avenida Antônio Nunes para entrar na comunidade Nossa Senhora de Fátima/Coreia.

Em seguida, a carreata passará pelas ruas Fernando Peixoto, Joaquim Nabuco, Avenida Duque de Caxias e Beira Rio, chegando finalmente ao palco da celebração eucarística que concluirá,em 2021, os festejos a Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES – 2021

137 anos de Devoção e Fé

TEMA: “COM BOM JESUS DOS NAVEGANTES, QUEREMOS PROCLAMAR O REINO DE DEUS À TODA CRIATURA”

TRÍDUO DE LOUVOR

07.01.2021/Quinta-feira

06h00 – Salva de Fogos

12h00 – Salva de Fogos

18h00 – Salva de Fogos

19h00 – Celebração Eucarística (CAMPAL) Padre Edinaldo da Silva Santos

Animação Litúrgica: Coral ANIMA CHRISTI

08.01.2021/Sexta-feira

06h00 – Salva de Fogos

12h00 – Salva de Fogos

18h00 – Salva de Fogos

19h00 – Celebração Eucarística (CAMPAL) Padre Geraldo Barbosa (Traipú)

Animação Litúrgica: Coral RCC

09.01.2021/Sábado

06h00 – Salva de Fogos

12h00 – Salva de Fogos

18h00 – Salva de Fogos

19h00 – Celebração Eucarística (CAMPAL) Padre Eduardo Alves

Animação Litúrgica: Coral VOX POPULI

10.01.2021/Domingo – Romaria do Bom Jesus dos Navegantes

06h00 – Salva de Fogos

09h00 – Celebração Eucarística (CAMPAL) Padre Edinaldo Santos

Animação Litúrgica: CASA DE RANQUINES

10h30 Catedral – Realização de Batizados

12h00 – Salva de Fogos

15h00 – Saída da Procissão Carreata da Capela de Santa Cruz com o Andor do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro, passando pelas ruas Fernando Peixoto, Manoel Braz, Campos Teixeira, São Miguel e Av. Duque de Caxias em direção ao cais do porto Rio São Francisco, para realização da procissão fluvial. Após o retorno, a procissão segue em carreata pelas ruas Gomes de Assunção, João Pessoa, Av. Getúlio Vargas, Rodovia Eng. Joaquim Gonçalves, Trevo de Bom Jesus, Rodovia Mário Freire Leahy, Bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro), Av. Antônio Nunes, Nossa Senhora de Fátima (Coréia) e ruas Fernando Peixoto, Joaquim Nabuco, Duque de Caxias, Beira Rio, até o local das Celebrações Eucarísticas.

18h00 – Celebração da Santa Missa Campal Presidente da Celebração: Adm. da Diocese Padre Daniel Nascimento (Concelebrada com todos os Padres da Cidade) Animação Litúrgica: Grupo JUVENTUDE

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom/PMP