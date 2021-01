Prefeitura de Praia Grande SC 2021 divulga novos Processos seletivos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Praia Grande faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva em cargos de nível fundamental e superior incompleto.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2020: Técnico em Enfermagem; Médico ESF Clínico Geral, Médico pediatra ESF, Médico ginecologista ESF, Médico Psiquiatra ESF, Médico Cardiologista ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Odontólogo ESF e Assistente social

Técnico em Enfermagem; Médico ESF Clínico Geral, Médico pediatra ESF, Médico ginecologista ESF, Médico Psiquiatra ESF, Médico Cardiologista ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Odontólogo ESF e Assistente social EDITAL nº 02/2020: Auxiliar educacional; Auxiliar de educação infantil; Professor de educação física, Professor de geografia, Professor de educação infantil, Professor de ensino fundamental, Professor de artes, Professor de ciências, Professor de história, Professor de informática, Professor de matemática, Professor de inglês, Professor de língua portuguesa, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 577,25 a R$ 11.210,00, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 12h do dia 15 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora PS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, atualidades e/ou dados históricos, conhecimentos da área da educação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 7 de fevereiro de 2021.

