Prefeitura de Propriá anuncia cancelamento da procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes

Através das suas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Propriá, cidade sergipana distante 99km da capital, Aracaju, informou a toda população propriaense e também aos seguidores das páginas, o cancelamento da procissão fluvial com a imagem do Bom Jesus dos Navegantes. O evento religioso é o maior do Baixo São Francisco sergipano.

A decisão do prefeito Dr Valberto (MDB), levou em consideração a necessidade de preservar a vida dos cidadãos e fiéis devotos do Bom Jesus dos Navegantes, promovendo dessa forma o cancelamento da procissão fluvial que aconteceria no dia 31 de janeiro, em virtude da pandemia pela qual passa o mundo.

A nota ainda informa que a programação religiosa a ser realizada na Catedral Diocesana de Propriá, permanecerá como divulgado pela comissão organizadora da festa religiosa.