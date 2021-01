Prefeitura de São Bernardo divulga 178 vagas de empregos

A Prefeitura de São Bernardo está oferecendo mais de 170 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação e com vários níveis de escolaridade. Confira, a seguir, outras informações e como se inscrever!

Prefeitura de São Bernardo oferece vagas de emprego

A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo, município de São Paulo, divulgou 178 novas vagas de emprego, concentradas em diversas regiões da cidade.

Segundo a CTR de São Bernardo, todas as 178 oportunidades de emprego estão sendo disponibilizadas nesta semana. Além disso, as vagas são destinadas para diversos níveis de escolaridade e os interessados têm a chance de atuar em diversas áreas do trabalho.

Confira algumas vagas ofertadas pela Prefeitura:

Ajudante de pintor;

Auxiliar de limpeza;

Pedreiro;

Jardineiro;

Encanador;

Estoquista;

Motorista particular;

Cozinheiro geral.

Além destas, estão sendo ofertadas 60 oportunidades para o cargo de Atendente de lanchonete, sendo destinadas para pessoas que possuem ou não o ensino médio completo. Existem também, outras 32 vagas para Auxiliar de cozinha. Nos dois casos, a experiência na função é exigida.

Há ainda 20 vagas disponíveis no cargo de Auxiliar de linha de produção, mas os interessados precisam ter o ensino médio completo e possuir, no mínimo, seis meses de experiência na função.

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das oportunidades de emprego na Prefeitura de São Bernardo, os interessados devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail: [email protected]. No campo “Assunto”, o candidato deverá colocar a vaga desejada e o número do seu CPF.

Os candidatos aprovados serão contatados pelo mesmo endereço que enviaram seus currículos.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!