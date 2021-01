Prefeitura de São José do Inhacorá RS 2021: EDITAL e inscrição

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tempo por objetivo formar cadastro reserva para profissionais de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Infantil (2 vagas);

Professor Séries Iniciais (2 vagas);

Professor de Língua Inglesa (1 vaga);

Professor de AEE (1 vaga);

Professor de Geografia/História (1 vaga);

Professor de Arte (1vaga);

Agente Educacional;

Instrutor de Línguas-Libras.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.845,88 a R$ 2.352,32, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 a 25 de janeiro de 2021, no Setor de Pessoal da Prefeitura, localizado na rua Frei Leonardo Braun, nº 50, em horário de expediente. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de currículos dos candidato, conforme critérios estabelecidos no edital.A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso