Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto RJ tem inscrições prorrogadas

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto retifica edital de concurso público para preenchimento de 77 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de fevereiro de 2021, no site oficial do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP). O valor da inscrição oscila entre R$ 45,18 a R$ 150,00.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL : Operador de Máquinas Leves; Motorista (6); Lixeiro; Trabalhador Braçal; Cozinheiro; Cozinheiro de Hospital; Merendeira (7); Servente (3); Operador de Máquinas de Terraplanagem; Encarregado de Obras; Atendente de Saúde e Inspetor de Disciplina;

: Operador de Máquinas Leves; Motorista (6); Lixeiro; Trabalhador Braçal; Cozinheiro; Cozinheiro de Hospital; Merendeira (7); Servente (3); Operador de Máquinas de Terraplanagem; Encarregado de Obras; Atendente de Saúde e Inspetor de Disciplina; NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO : Fiscal de Obras; Fiscal de Posturas e Transporte; Fiscal de Saúde Pública; Fiscal de Tributos; Técnico de Imobilização (1); Cuidador Escolar (12); Auxiliar de Consultório Dentário; Auxiliar Administrativo (3); Secretário de Unidade Escolar (4); Agente de Trânsito (3); Auxiliar Administrativo de Saúde; Cadastrador; Técnico de Informática; Professor “E” Séries Iniciais – Educação Infantil ao 5º ano (14); Técnico de Enfermagem (4) e Técnico em Raio-X – Especialista em Mamografia e Urologia;

: Fiscal de Obras; Fiscal de Posturas e Transporte; Fiscal de Saúde Pública; Fiscal de Tributos; Técnico de Imobilização (1); Cuidador Escolar (12); Auxiliar de Consultório Dentário; Auxiliar Administrativo (3); Secretário de Unidade Escolar (4); Agente de Trânsito (3); Auxiliar Administrativo de Saúde; Cadastrador; Técnico de Informática; Professor “E” Séries Iniciais – Educação Infantil ao 5º ano (14); Técnico de Enfermagem (4) e Técnico em Raio-X – Especialista em Mamografia e Urologia; NÍVEL SUPERIOR: Assistente Social; Enfermeiro (1); Professor “B” de: Artes; Ciências Biológicas e Físicas (1); Educação Física (1); Obstetra; Oftalmologista; Ortopedista (1); Otorrinolaringologista; Pediatra; Psiquiatra (1); Geografia; História; Letras – Língua Inglesa; Letras – Língua Portuguesa; Matemática (1); Plantonista Clínico (7); Engenheiro; Médicos: Ambulatório; Neurologista (1); Pediatra (2) e de Família (4).

Os salários oferecidos variam entre R$ 941,15 a R$ 10.467,44, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e pedagógicos; prova prática (caráter eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de março de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso