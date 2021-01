Prefeitura de São Roque do Canaã ES anuncia novo Processo seletivo

Edital publicado. No Estado do Espirito Santo, a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva.

As vagas destinadas são para os cargos de professores habilitados e não habilitados nas seguintes áreas: Professor Educação Especial; Professor Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental; Professor das Anos/Series Finais do Ensino Fundamental: Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Física, Geografia, História; mais Pedagogo Educação Básica e Inspetor Escolar Educação Básica.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.863,11 a R$ 2.982,90, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º a 5 de fevereiro de 2021, via entrega dos documentos especificados no edital, exclusivamente no Protocolo Geral, situado no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, no horário das 8h às 11h e das 12h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas de títulos e experiência profissional, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso