Prefeitura de Senhora do Porto MG retifica EDITAL de processo seletivo

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto retifica edital de concurso público que tem por objetivo preencher 52 vagas em cargos de níveis fundamental e médio e de níveis técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, a Prefeitura Municipal atualizou os salários de todos os cargos.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquina Especial (1); Operador de Máquina Pesada (1); Fiscal de Tributos e Rendas (1); Fiscal Sanitário (1); Técnico em Enfermagem (1); Operador de Máquina Agrícola (1); Operador Usina, Triagem e Compostagem (2); Operário (4); Servente Escolar (1); Vigia (1); Cirurgião Dentista de PSF/ESF (1); Enfermeiro (1); Especialista em Educação Básica (1); Professor PNS – Artes (1); Professor PNS – Educação Física (1); Psicólogo (1); Assistente Administrativo (2); Atendente de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Almoxarifado (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico de PSF/ESF (1); Nutricionista (1); Professor – PNS (6); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Auxiliar Operacional (1); Gari (2); Mecânico (1); Motorista I (2); Motorista II (4); Advogado (1); e Assistente Social (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.091,00 a R$ 5.746,40, por carga horária de 24 a 40 horas semanais

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de fevereiro (a partir das 08h) até as 17h do dia 30 de março de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da 25 de fevereiro COTEC Concursos Técnicos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos e noções de informática; mais prova pratica aos cargos de Operador de Máquina Pesada, Operador de Máquina Agrícola e Operador de Máquina Especial.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de abril de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso