Prefeitura Municipal de Alexânia GO divulgou novo Processo seletivo

Edital publicado. No Estado do Goiás, a Prefeitura Municipal de Alexânia faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 129 vagas em cargos de nível fundamental e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação (73 vagas) e Professor Nível I (56 vagas). Os salários oferecidos R$ 1.100,00 a R$ 2.164,68, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 e 22 de janeiro de 2021, via preenchimento do formulário de inscrição (anexo I do edital) e entregá-lo juntamente com a documentação necessária à atribuição de pontos para prova de títulos, na Secretária Municipal de Educação – SME, na Avenida Nelson Santos, Área Especial, Centro.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de janeiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso