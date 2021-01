Prefeitura Municipal de Gravataí RS anuncia Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Gravataí/RS via Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE RS), divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Educação Física – Licenciatura;

História – Licenciatura;

Matemática – Licenciatura;

Língua Inglesa- Licenciatura;

Língua Portuguesa – Licenciatura;

Geografia – Licenciatura;

Administração de Empresas;

Educação Física – Bacharelado;

Arquitetura e Urbanismo;

Direito com carteira da OAB;

Engenharia da Computação;

Engenharia Civil;

Biologia;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Ciências Contábeis;

Relações Públicas;

Sistemas de Informação;

Ciências da Computação;

Jornalismo; Normal – Magistério;

Enfermagem;

Recursos Humanos;

Ensino Médio;

Pedagogia;

Nutrição;

Gestão Pública;

Técnico em Informática;

Processos Gerenciais;

Serviço Social;

Direito;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Administração;

Técnico em Segurança do trabalho.

Os salários oferecidos variam entre R$ 383,72 a R$ 1.266,26, mais R$ 211,20 de auxilio transporte, por jornada de trabalho de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE RS).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 7 de fevereiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso