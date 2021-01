Prefeitura Municipal de Laguna Carapã MS divulga novo Processo seletivo

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Laguna Carapã divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 45 vagas em cargos de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Física (1); Professor Língua Portuguesa (3); Professor de Ciências (3); Professor – Geografia (2); Professor de Artes (3); Professor de Educação Física (1); Professor de Matemática (2); Professor – Anos Iniciais (9); Professor – Anos Inicias (3); Professo-Educação Índia I (7); Professor de Educação Infantil (6); e Professor Educação Indígena II (5). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.445,81 a R$ 1.908.54, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 a 14 de janeiro de 2021, mediante o preenchimento da ficha de inscrição que consta no anexo I do edital. A ficha de inscrição deve ser entregue juntamente com os demais documentos solicitados, na Secretaria Municipal de Educação.

PROVAS

A seleção contará com apenas uma redação, na qual deverá conter no mínimo 30 linhas e no máximo 50 linhas. A aplicada da redação está prevista para o dia 24 de janeiro de 2021, na Escola Municipal Professora Judith dos Reis Espindola.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

