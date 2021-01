Presença de Luciano no duelo do São Paulo contra o Inter não é garantida; Diniz espera contar com atacante

Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, e vice do clube na temporada, atrás apenas de Brenner, o atacante Luciano tem sido ausência sentida no Tricolor em 2021. por conta de uma inflamação na perna esquerda, devido a um cisto.

Contudo, o técnico Fernando Diniz é otimista para que possa contar com o jogador no duelo decisivo contra o Internacional, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

– O Luciano, a gente tá tentando fazer com que ele jogue. Cada jogo a gente tenta contar com ele. A gente ainda não conseguiu, mas para quarta é uma possibilidade, mas a gente ainda não sabe. Vamos trabalhar nos próximos dias – disse Diniz em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O atacante chegou a realizar alguns treinamentos, tanto antes do clássico contra o Santos, no Morumbi, realizado no dia 10 de janeiro, quanto às vésperas do duelo contra o Furacão, mas em ambos os casos não estava plenamente recuperado e nem foi relacionado.

Para o técnico são paulino, sem Luciano o time perde, principalmente, um atleta que atua próximo ao gol e tem “carisma” com o setor ofensivo.

– Características pessoais, é um cara diferente, faz muito gol e dá muita assistência, tá sempre perto do gol, tem carisma, como o Brenner – pontuou o técnico.

Ainda que com a ausência importante, Fernando Diniz valoriza os jogadores que tem a disposição, e salienta que o goleador esteve ausente quando o São Paulo bateu por 3 a 0, o então vice-líder do Brasileirão, Atlético-MG, no dia 16 de dezembro, pela 26ª rodada da competição.

– Jogamos, talvez, o melhor jogo da temporada, contra o Atlético (Mineiro), principalmente no primeiro tempo, sem o Luciano. Enquanto o Luciano não joga, temos que buscar soluções – concluiu Diniz.

Luciano é o quarto colocado no ranking de artilheiros desta edição do Brasileiro, atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, que lidera, com 16 gols, Marinho, do Santos, que tem 15, e Claudinho, do Red Bull Bragantino, que com os dois gols marcados na vitória do Massa Bruta por 4 a 2 sobre o Ceará, no estádio do Castelão, em Fortaleza, neste domingo (17), ultrapassou o são paulino, chegando a 13 tentos.