Presidente Andrés Rueda confirma venda de Diego Pituca ao Japão

O presidente do Santos, Andrés Rueda, confirmou que o Santos acertou a venda do volante Diego Pituca para o Kashima Antlers (Japão). O interesse dos japoneses existe desde o final do ano passado e o mandatário santista explicou os motivos do negócio ter avançado e garantiu que o volante fica para a final da Libertadores.

– Essa negociação era para ser levada ao Conselho, mas foi retirada. A proposta do clube japonês é, para o jogador, muito significativa. Acabamos negociando com eles. Valor que estão pagando é por 50% do passe do Pituca. Não gostaríamos que deixasse o clube, mas chega o momento na carreira do atleta que a gente sabe como é. Só vai deixar o clube no final da Libertadores, no caso de alguns, no final do Mundial – explicou Rueda.

Na última proposta dos japoneses, que foi recusada na gestão passada, o Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro. Os valores finais ainda não foram divulgados.

Titular absoluto na equipe de Cuca, Diego Pituca tem 29 anos e está no Santos desde 2017. Já são 152 partidas pelo clube, 52 nessa atual temporada.