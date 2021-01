Presidente da Federação critica VAR por imagens em lance decisivo de Real Madrid x Athletic: ‘Foi um erro’

O Athletic venceu o Real Madrid por 2 a 1, na última quinta-feira, e avançou à final da Supercopa da Espanha. Após a partida, muita reclamação merengue com a arbitragem e o VAR, rendendo até um reconhecimento da Federação Espanhola.

Na jogada, Unai Núñez tentou cortar de cabeça. Em seguida, os jogadores do Real Madrid reclamaram que a bola teria batido no braço o defensor.

Em campo, a arbitragem e o VAR não acharam o lance irregular. No entanto, uma imagem diferente em relação ao lance original acabou sendo reproduzida e não caiu bem com Luis Rubiales, presidente da entidade máxima do futebol na Espanha.

Segundo o cartola, não adianta querer esconder um erro que foi claro. Ele tratou o assunto como fracasso, pois a tecnologia deveria mostrar a imagem exata.

“Não foi visto e foi um erro não ter sido visto ao vivo. Deveria ter sido emitido, foi uma falha de execução. Você tem que se desculpar quando faz algo errado, é bobagem esconder. Gostaria que fosse visto naquela época”, disparou Rubiales, completando.

“Temos que ser autocríticos e se as coisas não estão bem feitas, temos que analisá-las e melhorá-las. O bom é que as imagens foram vistas e não foi pênalti”, finalizou.

Jogadores do Athletic Bilbao comemoram gol sobre o Real Madrid EFE

Na grande decisão, domingo, às 17h (de Brasília), os alvirrubros enfrentarão o Barcelona, que, na última quarta-feira, eliminou a Real Sociedad nos pênaltis. A ESPN Brasil e o ESPN App exibem o jogão ao vivo com exclusividade.