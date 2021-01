Presidente da Liga Portuguesa de Futebol congratula Abel por vaga na final da Libertadores

Após a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, utilizou as suas redes sociais para parabenizar o técnico Abel Ferreira pelo feito.

O mandatário disse que é um orgulho ver um técnico português atingir a decisão do torneio mais importante da América do Sul pela segunda vez seguida, relembrando que em 2019 Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, também chegou à final. Na ocasião, o flamenguista conquistou o troféu.

“Que orgulho ver um treinador português atingir a final da maior prova de clubes da América do Sul, pelo segundo ano consecutivo. Parabenizo o Abel e toda a sua equipa técnica (composta pelos portugueses Vítor Castanheira, Carlos Martinho e João Martins, além de Tiago Costa) por este enorme sucesso e desejo-lhe, desde já, a maior sorte para a final de dia 30, no Maracanã. É uma satisfação enorme constatar como estes grandes embaixadores do nosso futebol continuam a projetar o nome de Portugal pelo mundo e a dar provas do talento que temos em casa”, escreveu.

O Palmeiras se garantiu na finalíssima após vencer o River Plate por 3 a 2 no placar agregado. Na ida, o Verdão triunfou por 3 a 0, na Argentina, e, na volta, foi derrotado por 2 a 0, no Allianz Parque.

Agora, a decisão será disputada no dia 30 de janeiro, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã. O Alviverde enfrenta Santos ou Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Na ida, houve um empate por 0 a 0.