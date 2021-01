Presidente do Avaí alega interferência externa e considera pedir anulação de jogo contra o CSA

De acordo com o site globoesporte.com, o presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, irá pedir a anulação do empate de 1 a 1 deste sábado contra o CSA, pela Série B.

O meia Valdívia, do Avaí, descobriu que havia testado positivo para a COVID-19 no intervalo do jogo e foi retirado após já ter participado dos primeiros 45 minutos do confronto.

Battistotti alega que houve interferência externa na divulgação do resultado do exame.

“O que estranha é que alguém credenciado pelo laboratório liga para o membro da CBF. Estranho que um credenciado do laboratório tenha o telefone direto de um responsável pelo jogo. É muito estranho. Depois chegou a informação de que o laboratório é de uma pessoa vinculada ao CSA. Com essa situação convoquei o jurídico do Avaí pedindo anulação do jogo por interferência externa de pessoas não ligadas ao clube. Se tiver condição, certamente vamos pedir a anulação na segunda”, disse o presidente do clube catarinense.

“Quem deveria receber esse resultado é a pessoa responsável pelo clube, que o laboratório tinha o contato. Essa pessoa recebeu somente após a informação ser passada pela CBF. A pessoa da CBF foi ao banco antes do fim do primeiro tempo. O responsável pelos resultados recebeu cinco minutos após estar no vestiário”, completou.

O Lufer Laboratório de Análises Clínicas, que realizou os testes nos jogadores do Avaí neste sábado, pertence a Lumário Rodrigues, superintendente de futebol do CSA.

“Nós já pedimos uma contraprova do Valdívia. O exame que fizemos foi o primeiro para o jogo contra o CSA cumprindo o protocolo, apresentamos o resultado negativo. Pedimos ao laboratório (em Alagoas) que fizesse os exames e nos encaminhasse até hoje às 22h ou amanhã pela manhã, para fazer o jogo contra o Juventude”, disse o presidente do Avaí.

“A notícia foi durante o jogo, pelo coordenador da CBF. Sem nenhum documento, e o jogo seguiu. Recebemos o documento no intervalo. O que soa estranho é a brevidade do resultado e que o vice-presidente do CSA é um dos donos do laboratório”, disse o médico do Avaí, Pedro Araújo, ao Sportv.

Em nota divulgada no site globoesporte.com, a CBF se pronunciou sobre o caso:

1 – Conforme previsto no protocolo das competições, todos os jogadores do Avaí realizaram testes antes do jogo diante do CSA, com resultados negativos.

2 – Visto que o Avaí tem jogo marcado para a próxima terça-feira, 19, diante do Juventude, os atletas foram submetidos a novo exame neste sábado, em laboratório escolhido pelo clube, no qual foi detectado o resultado positivo do jogador Valdívia.

3 – Durante o primeiro tempo do jogo de hoje contra o CSA, o Supervisor da partida foi informado do resultado do exame por um profissional credenciado do laboratório responsável. Por zelo, comunicou ao médico do Avaí que, após confirmar o resultado do exame enviado pelo laboratório, tomou a decisão de retirar o atleta do jogo.