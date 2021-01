Presidente do Botafogo elogia trabalho de Eduardo Barroca

Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello tomou posse nesta segunda-feira, para o quadriênio de 2021 a 2024. O dirigente elogiou o trabalho do técnico Eduardo Barroca e conta com ele na sequência do mandato.

“Por agora não tem como mudar nada. O técnico não vai mudar, o Barroca fica comigo um ano, dois anos. Gosto muito do trabalho e acredito no trabalho dele”, afirmou Durcesio, ao Lance!

Durcesio tomou posse na reta final do Campeonato Brasileiro, uma situação atípica em função da pandemia da Covid-19. O presidente vai acumular o cargo de vice-presidente de futebol até o fim do Brasileirão e trabalhar diariamente para ajudar o clube a escapar do Z-4.

“Vou estar com time e com a comissão técnica todos os dias para tirar a gente desta situação e manter o Botafogo na Série A. Dia 24 de fevereiro, se Deus quiser, estaremos na Série A e teremos um novo vice-presidente de futebol ou até mesmo um diretor de futebol, que já estou com uns nomes para trazer”, declarou o presidente, à Botafogo TV.

O Botafogo ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, cinco a menos do que o Bahia, primeiro time fora do Z-4. O Fogão tem mais um decisivo jogo na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, recebe o Athletico-PR, às 19h15, no Estádio Nilton Santos.