Presidente do Ceará provoca e comemora vitória com “Vapo”

A vitória do Ceará no Maracanã foi muito comemorada por jogadores, torcida e diretoria. Um dos mais alegres era o presidente Robinson de Castro, que não conteve a sua alegria após o duelo.

Nas arquibancadas do Maraca, o dirigente resolveu provocar e comemorar ao estilo “Vapo”, vibração que ficou conhecida através do volante Gerson, do Flamengo.

Após a festa com os pares na arquibancada, o presidente foi até o vestiário do Vozão e pulou junto com o elenco.

O triunfo fora de casa levou o Ceará aos 39 pontos, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.

