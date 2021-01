Presidente do Inep afirma que as datas do Enem 2020 serão mantidas

Alexandre Lopes, diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou em entrevista à Agência Brasil que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 está mantido. Com isso, Lopes reiterou que a aplicação das provas não sofrerá novo adiamento devido à pandemia da covid-19.

“Nós nos preparamos para fazer uma prova em ambiente de pandemia. […] Temos a segurança [de] que a prova deve ser feita e que as condições de aplicação são adequadas, são as que precisam ser tomadas”, disse ele. Assim, mesmo com a alta no número de casos da covid-19 em todo o país, as provas estão mantidas.

De acordo com Lopes, o Inep adotou todas as medidas necessárias para a realização do exame. Além disso, ele enfatizou ainda que o exame tem papel crucial para garantir o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior. Nesse sentido, o presidente do Inep afirmou:

“Há universidades que estão usando exclusivamente a nota do Enem como meio de acesso ao ensino superior, e isso é importante porque, em vez de o aluno sair de casa para fazer várias provas, ele sai para fazer o Enem. Dada a nossa capacidade de organização e o tamanho do Enem — são 5,8 milhões de pessoas inscritas este ano—, temos condições de oferecer um ambiente seguro de prova que, eventualmente, uma faculdade menor não conseguiria”.

A versão impressa do Enem 2020 deve ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro. Já o Enem Digital deve acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já as provas do Enem PPL 2020 estão marcadas para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

Fonte: Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Educação: MEC abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.