Presidente do Palmeiras abre o jogo sobre chegada de reforços e fala sobre possível retorno de Dudu ainda em 2021

O ano de 2021 mal começou, mas alguns clubes têm compromissos que podem valer toda uma temporada no futuro próximo. Nesta terça-feira (4), o Palmeiras entra em campo, em Buenos Aires, para encarar o River Plate, pela partida de ida da fase semifinal da Conmebol Libertadores.

Em entrevista à Rádio Transamérica, de São Paulo, Mauricio Galiotte, presidente do clube paulista, falou sobre a possível chegada de reforços à equipe nas próximas semanas. O nome mais próximo de defender as cores do clube é o atacante Hulk, que está sem clube após rescindir contrato na China.

“Podemos contratar (nomes grandes de jogadores voltando da Europa)? Podemos. Mas este definitivamente não é o momento. A gente tem que ter responsabilidade num ano tão difícil como esse. A gente não vai fazer nenhuma contratação até o fim da temporada. Não vamos falar de nomes”, despistou o presidente do Palmeiras.

O ESPN.com.br acompanha de perto uma possível vinda de Hulk ao clube. De acordo com apuração da reportagem, o atacante só acertará com o Verdão caso aceite o salário estipulado pelo Palmeiras, que gira em torno de R$ 1,5 milhão ao mês, valor consideravelmente menor em relação aos vencimentos recebidos por Hulk na China ao longo dos últimos anos.

Além disso, o mandatário do clube paulista ainda falou sobre a situação do atacante Dudu. Cedido por empréstimo ao Al-Duhail, do Catar, ainda no início do segundo semestre de 2020, o ídolo do clube pode retornar ao Brasil nos próximos meses caso o time árabe não exerça o poder de compra em definitivo do atleta.

““Em relação ao Dudu é diferente. Ele não depende de nós. Se o clube árabe quiser ficar com ele, está em contrato, temos que vender 80% do atleta. Mas estou seguro que um dia ele vai voltar para o Palmeiras. Não sei quando, mas ele vai voltar”.