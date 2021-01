Presidente do River Plate revela que Gallardo tem futuro incerto no clube

O técnico Marcelo Gallardo pode deixar o comando do River Plate em breve. O presidente do clube, Rodolfo D’Onofrio, revelou que a permanência do treinador na próxima temporada ainda é uma questão que será discutida internamente.

Em evento no Estádio Monumental De Núñez nesta sexta-feira, o mandatário afirmou que Gallardo e a diretoria vão conversar futuramente para decidir se o comandante continuará, mas a ideia é que ele fique no time durante seu mandato. O treinador possui contrato até o final de 2021.

“Ele (Gallardo) está de férias. Quando voltar, vamos conversar. Mas ele decide de forma pessoal, faz a análise e nos dirá se continua ou não. Não há plano B. Olhem, minha ideia, falo rápido porque o assunto aqui é outro, é que ele fique este ano no meu mandato, e o problema fique para os que venham a seguir”, disse o dirigente.

Para piorar a situação de Los Millonarios, a debandada da equipe pode ser maior ainda. Segundo o jornal Olé, Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández e Enzo Pérez também podem sair do clube neste ano.

Com a eliminação para o Palmeiras na Libertadores, o River Plate não tem mais jogos nesta temporada. A equipe deve voltar aos gramados em fevereiro para a disputa de um novo torneio no futebol argentino.