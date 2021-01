Presidente do São Paulo muda agenda para discutir demissão de Fernando Diniz, diz Nicola

Fernando Diniz corre risco de ser demitido do São Paulo nesta quinta-feira (21), um dia após a vexatória goleada de 5 a 1 para o Internacional que custou a liderança do Campeonato Brasileiro.

A decisão passa totalmente pelo novo presidente do clube, Julio Casares, que desmarcou todos seus compromissos do dia para discutir a possibilidade de troca de comando a apenas sete rodadas do fim do certame nacional.

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!.

Um dos eventos cancelados pelo dirigente foi a reunião com membros do Conselho de Administração tricolor. Casares deve se encontrar com pessoas de sua confiança no departamento de futebol nas próximas horas para tratar do futuro da comissão técnica.

Agora coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho é defensor da sequência de Diniz, assim como o diretor-executivo Raí. O ídolo, contudo, perdeu poder com o novo presidente, que nunca foi grande fã do treinador e já tinha planos de trocar ele e sua comissão técnica antes de ser eleito.

Blog do Paulo Cobos – A cara da iminente nova refugada será a de Diniz, mas a alma do fracasso é o próprio São Paulo

Convencer Muricy também não é o único problema que pesa contra a demissão de Diniz.

Fernando Diniz observa partida na beira do gramado Rubens Chiri / saopaulofc.net

A questão seria quem contratar. O nome favorito de Casares sempre foi Miguel Angel Ramírez, que já está acertado justamente com o Inter para assumir o lugar de Abel Braga após o Brasileiro.

Rogério Ceni, outro nome de peso nos bastidores do Morumbi, está empregado, apesar da pressão no Flamengo – que entra em campo nesta quinta, contra o Palmeiras, para se fortalecer de vez na briga pelo título nacional após a derrota são-paulina ou novamente patinar e desperdiçar ótima oportunidade.