Presidente do São Paulo se reúne com Doria para falar sobre entorno do Morumbi

O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, se reuniu nesta quarta-feira com João Doria, governador do estado de São Paulo, para falar sobre a necessidade de melhorias no entorno do Morumbi com o intuito de reforçar a segurança de sócios e torcedores que frequentam a região.

Casares esteve acompanhado do ex-presidente tricolor José Eduardo Mesquita Pimenta, o diretor de infraestrutura do São Paulo, Eduardo Rebouças, o assessor especial da presidência, Márcio Carlomagno, e o diretor de relações institucionais, José Roberto Ópice Blum. O secretário de esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, também participou da reunião.