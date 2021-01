Presidente do Sport dá declaração forte sobre VAR e fala sobre “tentativa de tornar o campeonato desigual”

O presidente do Sport, Carlos Frederico, se pronunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira sobre a polêmica de arbitragem envolvendo o VAR na última partida do clube, diante do Palmeiras – alegando “injustiça” e uma possível tentativa de tornar o campeonato desigual.

O pênalti não marcado para o Sport a partir de um toque na mão do jogador palmeirense resultou em polêmica e fortes declarações. Terminado o final de semana, o presidente do Sport fez um pronunciamento no canal oficial do clube, no YouTube.

📝 Nota Oficial – Ações do Sport referente à arbitragem: https://t.co/WNHGTeFr4u. pic.twitter.com/1QgD57tvBJ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 11, 2021

“Desde o ano passado, final de dezembro, foi feito um ofício. A CBF foi citada, em nome do presidente Rogério Caboclo, e a Comissão de Arbitragem, em nome do Sr. Gaciba. À ouvidoria de arbitragem da CBF também foi oficiada. Listamos oito jogos em que a gente viu um flagrante erro ou a não utilização do VAR em lances decisivos e capitais contra o Sport. A gente acreditava que as providências tomadas tinham surtido efeito. Para nossa surpresa, vem mais um episódio de má utilização do VAR”, iniciou o presidente.

Carlos Frederico ainda surpreendeu, destacando o pedido feito à Confederação para o não uso da tecnologia em jogos que o Sport seja o mandante.

“Estamos tratando, inclusive, com o pedido e a possibilidade de não mais termos o VAR nos jogos em que fomos mandante. É uma tecnologia que nos custa muito caro e a gente tem visto que pouco efeito tem trazido nos lances capitais e principalmente nos lances contra o Sport”.

Fora o assunto VAR, o cartola do Leão da Ilha ainda reclamou das cotas televisivas e fez comparações com o Vasco, adversário na luta contra o rebaixamento e que apresenta um número maior de transmissões.

“As cotas de televisão é umas das fontes, se não a maior – no nosso caso é a maior – de receita para os clubes da série A. Nesse mês de janeiro, o Sport teve um jogo apenas transmitido em TV fechada ou aberta, o restante está no PPV. O Vasco que é nosso concorrente direto tem quatro jogos transmitidos. Ou seja, há um gás financeiro do nosso concorrente nesta reta final quatro vezes maior do que o nosso”.

Para finalizar, Carlos Frederico disse: “O trabalho nosso está acontecendo no extra campo para tentar diminuir essa tentativa, talvez, de tornar o campeonato desigual”.