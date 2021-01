Presidente do Sport reclama de ‘golpe de judô’ em lance polêmico contra o Palmeiras e explica pedido de tirar o VAR dos jogos do clube

No último sábado (9), Sport e Palmeiras se enfrentaram na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a vitória por 1 a 0 do Alviverde acabou gerando polêmica por conta de um suposto pênalti não marcado a favor dos donos da casa, já nos minutos finais da partida. Em posicionamento oficial, o clube pernambucano protocolou alguns pedidos na CBF, entre eles a retirada do VAR dos seus jogos e anulação do confronto.

Nesta segunda-feira (11), em entrevista ao programa Futebol Na Veia, da ESPN, o presidente do Sport, Carlos Frederico, explicou a reclamação junto à entidade máxima do futebol brasileiro e ainda aproveitou para analisar o lance, que ocorreu aos 49 minutos do 2º tempo da partida. Segundo o mandatário, além da mão na bola de Rony, o atacante Hernane também sofreu um ‘golpe de judô’ dentro da área.

“O nosso pedido está defendido pelo nosso corpo jurídico. São noticias de infração disciplinar desportiva, fizemos embasadas no mau uso do VAR. Todas as 8 estão embasadas. A questão do pênalti, as pessoas estão se pegando no segundo lance. A gente teve judô, tivemos três esportes praticados na pequena área: voleibol, judô e futebol. A minha reclamação fundamental foi o Hernane derrubado na pequena área. Se passou por cima desse lance. O jogador está fazendo alavanca no braço do Hernane, e não tem nem mesmo a análise do lance. Os árbitros não se deram o trabalho de analisar esse lance. Todos se atentaram ao lance da mão”, começou por dizer.

“A gente precisa sair da subjetividade. Quando a gente traz a possibilidade de uma autoridade dentro de uma cabine ter o poder de decisão, a gente perde. Desvio de função dá margem para essa discussão”, prosseguiu.

“O (Leonardo) Gaciba (diretor de arbitragem da CBF) é uma figura de extremo respeito, acompanhei o trabalho de implantação do VAR. Nós somos novatos no VAR. O que está acontecendo agora, sobrepassa o desejo de uma pessoa só. Não adianta uma nova tecnologia, se o sistema como um todo tem válvulas de escape, pode ser manipulado pelo humano. O critério da subjetividade, o de olhar ou não, chamar ou não chamar, da forma como o VAR está sendo utilizado, não era para existir. Na Série B, que não tem o VAR, está havendo menos polêmica”, concluiu.

Por último, Carlos Frederico ainda falou sobre a intenção de criar uma liga independente, desvinculada à CBF.

“Talvez a anulação de partidas, as nossas oito notícias de infranção que não tiveram publicidade, eu vi o Marcelo Paz (presidente do Fortaleza) ir à CBF pedir para ouvir os áudios do VAR. A gente precisa expor o que acontece no futebol brasileiro. Numa reta final, o Sport tem um jogo transmitido em janeiro, e o Vasco tem quatro jogos. Há um gás financeiro injetado num concorrente direto meu. São mazelas discutidas. A Liga é um desejo íntimo de cada presidente de clube, e por que quando todos eles estao reunidos ela não sai?”, finalizou.