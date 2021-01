Presidente e quatro jogadores do Palmas morrem após acidente aéreo

Na manhã deste domingo, um acidente aéreo em Luzimangues (Tocantins) deixou seis mortos. Entre as vítimas, aparecem o presidente do Palmas, Lucas Meira, quatro jogadores do clube, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o piloto, identificado como ‘comandante Wagner’.

O avião era de pequeno porte e tinha como destino Goiânia, onde o Palmas enfrentaria o Vila Nova na segunda-feira (25), pela Copa Verde.

Após o ocorrido, o próprio Vila Nova emitiu uma nota oficial apontando que irá colaborar para o adiamento da partida.

⚫ NOTA DE PESAR – PALMAS: https://t.co/2kSg2VRlEB pic.twitter.com/tBBGT6VEHd — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 24, 2021

“O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano”, publicou o clube.

A notícia ainda gerou comoção entre outros clubes do futebol brasileiro, que lamentaram o acidente e prestaram suas condolências aos familiares das vítimas.