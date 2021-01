Presidente eleito do Botafogo está otimista com projeto S/A

O Botafogo mantém otimismo quando o assunto é o projeto S/A. Com a iniciativa, o clube pretende transformar o futebol em empresa, com investimento e também pagando as dívidas. A ação não se concretizou em 2020. Presidente eleito, Durcesio Mello está confiante de que o projeto, reformulado, sairá do papel.

“Sobre o projeto da S/A, estamos no plano B e está caminhando bem. Não posso dar detalhes, mas estou acompanhando de perto. Está em ótimas mãos. É um plano muito mais sólido. Certamente vai criar um novo Botafogo, vencedor e com glórias, como sempre foi”, declarou Durcesio, em entrevista à Rádio Globo.

O novo presidente quer implementar uma gestão moderna no Botafogo, profissional.

“Exemplos de boa gestão são sempre bem-vindos. É isso que quero fazer. É profissionalizar, fazer gestão com corte de despesas e aumento de receitas, para aos poucos ir tirando os problemas das dívidas que tanto causam dor ao Botafogo e dificultam a gestão”, acrescentou.