Primeiro funcionário da HBO no Brasil, Roberto Rios deixa o canal após 27 anos · .

A WarnerMedia Latin America anunciou nesta quinta-feira (14) que Roberto Rios, vice-presidente corporativo de Produção Original da HBO Latin America, deixará o canal após 27 anos. Ele estava na companhia desde 1994, quando se tornou o primeiro funcionário da HBO no Brasil e ajudou a fazer seu lançamento localmente.

Em comunicado enviado à imprensa, a companhia informou que Rios deixará o cargo em 20 de fevereiro de 2021. Durante o seu tempo no canal, o executivo acumulou funções como executivo de programação e vice-presidente de aquisições e programação, antes de assumiur a liderança de produção original.

Enquanto esteve na posição, as produções originais da HBO Latin America receberam mais de 110 prêmios, incluindo um Emmy Internacional. Entre os títulos relevantes estão séries como O Negócio (2013-2018), O Hipnotizador (2015), Psi, Capadócia (2008-2012), Magnifíca 70 (2015-2018) e Greg News com Gregório Duvivier.

“Ao criar um espaço onde mentes criativas pudessem mostrar novas ideias, desenvolver novos formatos e assumir riscos criativos para construir histórias que se conectassem com o público da região, eu quis criar um ambiente onde a qualidade e a liberdade criativa servissem como um ímã para talentos, atraindo alguns dos melhores atores, roteiristas, diretores e produtoras para fazerem parceria conosco”, disse Roberto Rios na publicação.

“Sinto-me muito feliz por ter ajudado a HBO a fazer a diferença na indústria latino-americana e guardarei essas histórias com carinho para sempre”, concluiu.

Tomás Yankelevich, chefe de conteúdo de entretenimento geral da WarnerMedia Latin America, elogiou o trabalhou de Rios e agradeceu sua cobalaboração por mais de duas décadas.

“Beto fez com que a HBO alcançasse muitas inovações em nossa região e suas contribuições para a indústria são memoráveis. Ele lançou as bases para que nossa empresa continue a crescer e reconhecemos sua paixão e compromisso com a produção regional na América Latina. Desejamos a ele tudo de bom em sua próxima fase”.

O canal ainda não informou quem assumirá a posição deixada por Roberto Rios.