Primeiro sorteio da Mega-Sena não tem ganhador

O primeiro sorteio do ano de 2021 da Mega-Sena não teve nenhum ganhador. Isso porque ninguém acertou as 6 dezenas necessárias para levar o prêmio do concurso 2.331.

O sorteio aconteceu na noite do último sábado (02) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Azar de uns, sortes de outros. O prêmio agora acumulou e está em R$ 4 milhões para o próximo sortudo. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (06).

O sorteio do próximo concurso da Mega-Sena poderá ser acompanhado de maneira online. Ele será transmitido a partir das 20h (horário de Brasília) no canal oficial da Caixa no YouTube.

Confira os números sorteados no sábado: 11 – 13 – 16 – 36 – 53 – 57

Mesmo assim, algumas pessoas acertaram a quina e a quadra, porém o prêmio máximo conquistado não ultrapassou R$ 50 mil. Sendo que:

A Quina teve 10 ganhadores. Cada um conquistou R$ 50.540,79.

A Quadra teve 808 ganhadores. Cada um conquistou R$ R$ 893,57.

Já no concurso anterior, na Mega da Virada dois bilhetes ganhadores anunciaram dois novos milionários. Cada um dos ganhadores levou nada mais do que R$ 162.625.108,22.

Valor que muitas pessoas não verão trabalhando mesmo a vida inteira.

Mega-Sena: confira as probabilidades de ganhar na

Ganhar um sorteio da Mega-Sena e ficar rico do dia pra noite é o sonhos de muitos brasileiros e brasileiras. A maneira de realizar uma aposta é simples, como custo mínimo de apenas R$ 4,50.

Já pensou investir R$ 4,50 e se tornar um milionário? Pois é. Mas não é tão simples assim. Para se ter uma ideia, de acordo com a própria Caixa, para uma aposta simples (seis dezenas), a probabilidade de levar a bolada para casa é apenas de 1 em 50.063.860.

Quanto maior o investimento, também maior a chance de ganhar.

Em outro cálculo, investindo R$ 22.522,50 para uma aposta de 15 dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Quinze dezenas é o limite máximo permitido pela Caixa.

A probabilidade aumenta, mas ainda é baixa. Por isso, não é raro ver a afirmação “como ganhar na loteria” sendo como uma espécie de analogia de algo improvável ou de alguém que tem muita sorte.

Onde fazer uma aposta?

As apostas devem ser feitas até às 19h nas lotéricas espalhadas pelo país ou no site da Caixa Econômica Federal.

Para jogar, é necessário fazer um cadastro ( se a aposta for feita de maneira online) e ter mais de 18 anos.

É possível participar de bolões coletivos ou apenas fazer uma aposta. Mais informações podem ser conferidas no próprio site da Caixa Econômica Federal.