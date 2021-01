Principais clubes goianos lamentam a morte de Maguito Vilela

As principais equipes do futebol goiano e que estão radicadas na capital do estado (Goiás, Vila Nova e Atlético-GO) se manifestaram acerca do falecimento do prefeito eleito de Goiânia na madrugada dessa quarta-feira (13), Maguito Vilela.

Conhecido como sendo torcedor do Esmeraldino, a dedicatória do clube caminhou também em tom especial pela questão do sentimento além de exaltar toda a luta pela vida apresentada pelo político de 71 anos. Vítima da Covid-19, Maguito estava internado desde outubro de 2020 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de complicações da doença.

Hoje o céu amanheceu com mais uma estrela de cor esmeralda. Não faltou luta, entrega e dedicação. Não faltou força, oração e união. Perdemos um guerreiro de coração puro. Sua amizade, seu carinho e amor vão fazer muita falta. Que Deus conforte toda a família! pic.twitter.com/52L8BjYJW2 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 13, 2021

O Dragão também relembrou a relação do ex-prefeito com o clube pelo fato do mesmo ter sido jogador do Atlético e gozar de uma relação próxima com a atual diretoria.

O Atlético Clube Goianiense lamenta profundamente o falecimento do Prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Grande desportista, Maguito foi voz ativa do futebol goiano, deixando um grande legado para o esporte, em especial ao futebol. + pic.twitter.com/cz0sufB96V — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) January 13, 2021

O Vila também se posicionou através de nota oficial lamentando o fato e relembrando o apoio recebido pelo também ex-dirigente da CBF especialmente no ano de 1996:

– O Vila Nova Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Maguito Vilela, prefeito de Goiânia, em decorrência de complicações ocasionadas pela COVID-19. Apaixonado por esportes, principalmente pelo futebol, Maguito deixa um imenso legado pelos tempos em que foi dirigente na CBF e governador atuante na área, inclusive com suportes ao Vila Nova no Campeonato Brasileiro de 1996. Neste momento de dor e perda, o Vila Nova Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos de Maguito Vilela, e que Deus conforte a todos.