Processo seletivo FSNH RS 2021 encerra inscrições nesta terça-feira (05)

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) tem inscrições até hoje, 05 de janeiro de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 14 vagas em cargos de nível médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de médico clínico geral/rotina hospitalar (3); médico emergencista (1); médico ginecologia e obstetrícia – atuação Atenção Básica (1); médico intensivista rotineiro (1); médico plantonista de UTI (1); médico saúde coletiva (2); médico clínico geral/generalista (3); médico psiquiatra (1); e auxiliar de imobilização ortopédica (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.632,65 a R$ 15.540,10, por carga horária de 100 a 200 horas mensais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do site FSNH. A seleção consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório) e experiência profissional do emprego e função, conforme critérios especificados no edital.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso