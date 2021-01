Processo seletivo HCPA RS 2021: Saiu EDITAL com salários de até R$ 6.034,76

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, o Hospital das Clínicas em Porto Alegre (HCPA) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico I (Psiquiatria da Infância e Adolescência; Técnico de Enfermagem (Centro de Tratamento Intensivo); Técnico de Enfermagem (Emergência Adulto); Técnico de Enfermagem (Hemodiálise); Técnico em Secretariado; Centro Cirúrgico Ambulatorial e/ou Centro de Material e Esterilização); Médico I (Oftalmologia: Segmento Anterior); Enfermeiro I (Neonatologia); Enfermeiro I (Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação PósAnestésica. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.115,22 a R$ 6.034,76, por carga horária de 180 a 200 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Faurgs. O valor da inscrição oscila entre R$ 69,00 a R$ 1170,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 1º de fevereiro de 2021, conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos/tempo de serviço (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de março de 2021.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

