Processo seletivo Municipal de Içara SC 2021 tem provas remarcadas

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Içara retifica edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de 29 vagas para profissionais de nível superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 24 de janeiro de 2021 foi alterada, e agora está prevista para o dia 31 de janeiro de 2021.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor II – Educação Infantil (não habilitado); Professor III – Língua Inglesa (habilitado) (1); Professor III – Língua Portuguesa (habilitado) (1); Professor III – Matemática (habilitado) (1); Professor II – Ensino Fundamental I (não habilitado); Professor III – Artes (habilitado) (1); Professor III – Ciências (habilitado) (1); Professor III – Educação Física (habilitado) (1); Professor IV – Geografia (não habilitado); Professor IV – História (não habilitado); Professor IV – Língua Inglesa (não habilitado); Professor II – Educação Infantil (habilitado) (10); Professor II – Ensino Fundamental I (habilitado) (10); Professor IV – Educação Física (não habilitado); Professor IV – Língua Portuguesa (não habilitado); Professor IV – Matemática (não habilitado); Professor III – História (habilitado) (1); Professor IV – Artes (não habilitado); Professor IV – Ciências (não habilitado); Professor IV – Ensino Religioso (não habilitado); Professor III – Ensino Religioso (habilitado) (1); e Professor III – Geografia (habilitado) (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Faepesul. A taxa de inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos de cada área; prova de títulos e tempo de serviço (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

