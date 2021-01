Processo seletivo Prefeitura de Agrolândia SC 2021: Último dia de inscrição

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Agrolândia tem inscrições até hoje (19). O novo edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de vagas em caráter temporário, para cargos de nível fundamental e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Física Habilitado; Professor de educação infantil; Professor de ensino fundamental – Séries Iniciais; Professor de educação infantil – não habilitado; Professor de ensino fundamental – Séries Iniciais – não habilitado; Professor de dança escolar – não habilitado; Professor de artes – não habilitado; Professor de ciências – não habilitado; Professor de ensino religioso – não habilitado; Professor de ciências; Professor de educação física; Professor de ensino religioso; Professor de geografia; Professor de história; Professor de inglês; Professor de inglês – não habilitado; Professor de matemática – não habilitado; Professor de matemática; Professor de música; Professor de português; Psicólogo; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Professor de geografia – não habilitado; Professor de música – não habilitado; Professor de português – não habilitado e Professor de Educação Física- não habilitado; Agente de serviços gerais – merendeira; Zeladora; 2º Professor; Professor de dança escolar; Professor de artes; e Professor de história – não habilitado.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.171,09 a R$ 2.886,15, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto O Barriga Verde. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais atualidades e legislação e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 31 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

